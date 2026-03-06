Burmistrz Żagania oraz Żagański Pałac Kultury zapraszają mieszkanki do udziału w sobotnich wydarzeniach z okazji Dnia Kobiet. Organizatorzy przygotowali darmowe warsztaty, lekcje tańca i otwarcie wystawy tematycznej.

W programie między innymi warsztaty bachaty, salsy i rumby. – Zachęcamy do wspólnego świętowania. Na wszystkie chętne panie czeka kilka ciekawych propozycji. Jest w czym wybierać. Jedną z nich jest taneczne święto kobiet w Sali Kryształowej pałacu. Zapowiada się naprawdę interesujący czas – mówi dyrektorka pałacu Karolina Gałązka:

Początek świętowania zaplanowano na godzinę 16.00.