W marcu w Gorzowie odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Gorzowskie Klasyki Wieczorową Porą”.

– To okazja, by z bliska zobaczyć wyjątkowe samochody sprzed lat i porozmawiać z ich właścicielami o historii motoryzacyjnych legend – mówi Krystian Sudak z Automobilklubu Gorzowskiego, organizator wydarzenia.

Do wydarzenia może dołączyć każdy chętny. „Zapraszamy zarówno fanów jak i właścicieli motoryzacyjnych perełek” zachęca Krystian Sudak.

Rozpoczęcie sezonu Gorzowskich Klasyków odbędzie się 29 marca na parkingu BIG Gorzów przy ul. Jedwabniczej w godzinach od 13:00 do 17:00.