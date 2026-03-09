Gmina Iłowa zaprezentowała razem z partnerską gminą z Niemiec swoją ofertę na Międzynarodowych Targach Turystycznych ITP w Berlinie. W wydarzeniu wzięło udział 6 tysięcy wystawców ze 160 krajów z całego świata.

Przez trzy dni biura podróży, miasta czy regiony przedstawiały własne najciekawsze miejsca warte odwiedzenia. – Bardzo nas cieszy, że mogliśmy wziąć udział w tych prezentacjach. Była to nie tylko możliwość promocji własnych produktów, ale i podejrzenia dobrych praktyk związanych z nowoczesną i efektywną reklamą – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

– To największe w branży turystyczne wydarzenie na świecie. Jesteśmy zadowoleni z uczestnictwa, ale udział w targach uświadomił nam, że musimy jeszcze dużo zrobić w zakresie promocji oraz rozwoju i rozbudowy infrastruktury turystycznej – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że gmina promowała także wydarzenia, które zaplanowała w kalendarzu na najbliższe miesiące.