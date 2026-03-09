„Zesłaniec” – to tytuł najnowszego filmu o Sybirakach, którego autorami są Maria i Andrzej Perlakowie z Bytomia Odrzańskiego.

– To poruszająca opowieść o Mikołaju Bazgierze bojowcu Józefa Piłsudskiego oraz innych Polakach, którzy doświadczyli zesłania na Syberię, a mimo trudnych losów potrafili później budować życie rodzinne i historię lokalnych społeczności – mówi współautorka filmu, Maria Perlak:

Prezentacja filmu odbędzie się 10 marca we wtorek o godz. 15 w Bibliotece w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Kożuchowskiej.