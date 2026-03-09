Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Wymiarkach planuje stworzenie archiwum pamięci. Placówka przygotowuje projekt, który opisywać będzie życie pierwszych osadników i początki miejscowości.

Celem pomysłu jest zachowanie i upowszechnianie w fotografiach i innych przekazach historii miasta. – Zależy nam na tym, aby uwiecznić rozmowy z ostatnimi najstarszymi mieszkańcami. Mamy w zbiorach własnych wiele starych fotografii. Chcemy je zdigitalizować, aby pozostały na trwałe. Chcemy też zaangażować lokalną społeczność w tych działaniach – mówi dyrektorka ośrodka kultury Małgorzata Cegielska:

Dodajmy, że autorem znacznej części zdjęć jest fotograf Piotr Wojciechowski od lat uwieczniający życie w Wymiarkach.