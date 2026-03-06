Gmina Iłowa przygotowuje się do największej w historii samorządu inwestycji oświetleniowej. Nowe lampy staną w 11 lokalizacjach. Kosztorysowa wartość inwestycji to 1,5 miliona złotych. Pieniądze w całości pochodzić będą z gminnej kasy.
W Iłowej oraz sołectwach pojawi się nowoczesne oświetlenie ledowe. – To inwestycja w bezpieczeństwo. Zabezpieczyliśmy już środki na sfinansowanie tych robót. Przed nami postępowanie przetargowe, a potem już prace w terenie. Liczę na to, że jeszcze w tym roku zadanie zostanie zakończone – mówi burmistrz Paweł Lichtański:
Gmina planuje także doświetlenie przejść dla pieszych w centrum miejscowości.
