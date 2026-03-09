Zieloni wygrali wybory w Badenii-Wirtembergii. W landzie, który jest wizytówką ważnej – motoryzacyjnej – gałęzi niemieckiej gospodarki, gorzki smak porażki przełknąć musi partia kanclerza Friedricha Merza. Trzecie miejsce zdobyła Alternatywa dla Niemiec, na której wynik czekano w Niemczech z równie dużym zainteresowaniem, co na wskazanie zwycięzcy.

Partia skrajnej prawicy nie osiągnęła zakładanych i wskazywanych długo przez sondaże 20 procent. Wynik o ponad procent niższy od tego progu to i tak najlepszy rezultat AfD poza wschodnimi landami, ale nie da ugrupowaniu możliwości blokowania decyzji koalicji rządzącej Badenią Wirtembergią. Pokazuje jednak, że AfD umacnia się na arenie krajowej.

Lokalny rząd utworzą zapewne ponownie Zieloni i chadecy, którzy zdobyli po 30 procent. CDU prowadziła w sondażach aż do ubiegłego tygodnia, ale w urnach znalazło się o pół punktu procentowego więcej głosów na Zielonych i ta partia, jak przez poprzednich 15 lat, będzie miała premiera. Zostanie nim Cem Özdemir, były przewodniczący partii i minister rolnictwa w rządzie kanclerza Olafa Scholza.

Dla obecnego kanclerza Niemiec, porażka jego chadeków to polityczny cios. Friedrich Merz do ostatnich dni angażował się w kampanię wyborczą w Badenii-Wirtembergii, w jednym z najludniejszych i najbogatszych landów Niemiec.