Kanclerz Niemiec przekazał prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że kraje Europy nie zaakceptują szykowanych ponad jej głowami rozwiązań dla Ukrainy. Friedrich Merz w Białym Domu stanął też w obronie Wielkiej Brytanii i Hiszpanii ostro skrytykowanych wcześniej przez Donalda Trumpa za brak wsparcia logistycznego przy amerykańskim ataku na Iran.

Wielka Brytania wspiera Ukrainę, a Hiszpania jest członkiem Unii Europejskiej i nie można jej traktować inaczej niż innych unijnych państw i obejmować embargiem handlowym – tak wywołany do tablicy podczas konferencji Friedrich Merz bronił europejskich partnerów już w zamkniętej dla mediów części spotkania z Donaldem Trumpem.

Kanclerz Niemiec poparł cel obalenia reżimu w Iranie, ale wyraził wątpliwości wobec militarnych środków. „Nie wiemy jeszcze, czy plan się powiedzie. Czy atak z zewnątrz umożliwi zmianę wewnątrz kraju. Nie brakuje tu ryzyka” – wskazał szef niemieckiego rządu po rozmowie, której tematem był też koniec wojny Rosji przeciw Ukrainie.

Rosja gra na czas, gra także przeciw woli amerykańskiego prezydenta. Dlatego opowiedziałem się za zwiększeniem nacisku na Moskwę

– podkreślił Friedrich Merz. Kanclerz Niemiec z prezydentem USA rozmawiał także o porozumieniu celnym Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.