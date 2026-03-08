Porady prawne, rozmowy o uzależnieniach i zajęcia z samoobrony – to tylko niektóre z rzeczy, które przygotowało dla zielonogórzanek Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Kobiety spotkały się ze specjalistami, którzy podpowiadali, jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach.

Zapytaliśmy uczestniczki, jak oceniają taką formę wsparcia:

Zofia Szozda, kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom ma nadzieję, że każda osoba potrzebująca wsparcia, zgłosi się do odpowiedniej placówki:

– Pomoc prawną i psychologiczną można uzyskać w wielu instytucjach – podkreśla adwokat Katarzyna Szulc-Błażków:

– Zawsze warto zwrócić się o pomoc. Pamiętajmy o zakładaniu „niebieskiej karty” – mówi podinsp. Wioletta Sokołowska-Domagała z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze:

Zajęcia odbyły się w Centrum Przyrodniczym. Udział w nich był bezpłatny.