Dzień Kobiet może być wystrzałową przygodą. W piątek na naszej antenie rozdawaliśmy zaproszenia na gorzowską strzelnicę. Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem pań, które dziś pełne entuzjazmu stawiły się na przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach:

Jak mówi instruktor gorzowskiej strzelnicy Radosław Kubica, panie radzą sobie z bronią równie dobrze jak panowie:

Początki Dnia Kobiet sięgają pierwszych lat XX wieku, kiedy kobiety organizowały protesty i manifestacje, domagając się między innymi praw wyborczych, poprawy warunków pracy oraz równego traktowania.