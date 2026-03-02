Edukowanie i informowanie to wciąż potrzebne elementy, jeśli chodzi o kwestie równości – mówi Monika Kaczmarczyk, Lubuska Liderka Równości i członkini Rady Kobiet Województwa Lubuskiego. W weekend w Warszawie odbyła się gala V edycji plebiscytu „16 Liderek Równości”.

Wyróżnienia trafiają do kobiet z całej Polski, które poprzez swoją aktywność społeczną, zawodową i obywatelską działają na rzecz równych szans i praw kobiet:

Monika Kaczmarczyk uważa, że konieczne jest wzmacnianie roli kobiety, a także np. równość w dostępie do kariery zawodowej:

Monika Kaczmarczyk była gościem Rozmowy o 9.00.