Edukowanie i informowanie to wciąż potrzebne elementy, jeśli chodzi o kwestie równości – mówi Monika Kaczmarczyk, Lubuska Liderka Równości i członkini Rady Kobiet Województwa Lubuskiego. W weekend w Warszawie odbyła się gala V edycji plebiscytu „16 Liderek Równości”.
Wyróżnienia trafiają do kobiet z całej Polski, które poprzez swoją aktywność społeczną, zawodową i obywatelską działają na rzecz równych szans i praw kobiet:
Monika Kaczmarczyk uważa, że konieczne jest wzmacnianie roli kobiety, a także np. równość w dostępie do kariery zawodowej:
Monika Kaczmarczyk była gościem Rozmowy o 9.00.
Wysłuchaj całej rozmowy:
Monika Kaczmarczyk, Lubuska Liderka Równości, członkini Rady Kobiet Województwa Lubuskiego
Gościem Karoliny Kamińskiej jest Monika Kaczmarczyk, Lubuska Liderka Równości, członkini Rady Kobiet Województwa Lubuskiego https://youtu.be/AXa4XMFZoCE