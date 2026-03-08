Organizacja V Międzynarodowego Roku Polarnego i rola polskich uczonych w tym przedsięwzięciu jest jednym z tematów posiedzenie Rady Polskiego Konsorcjum Polarnego, które w czwartek odbywa się na Uniwersytecie Wrocławskim.

W spotkaniu Rady Polskiego Konsorcjum Polarnego brało 5 marca udział grono polarników z około 20 największych polskich uczelni oraz instytutów PAN.

Rozmawiamy o przygotowaniach i strategii na V Międzynarodowy Rok Polarny, który odbędzie się w 2032–2033 r.

– powiedział PAP prof. Mateusz Strzelecki z Centrum Badań Regionów Zimnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Międzynarodowy Rok Polarny to inicjatywa zrzeszająca naukowców z całego świata, których obszary zainteresowania skupiają się na dwóch biegunach ziemskich oraz terenach wysokogórskich.

Klasycznie rok polarny, a wcześniej rok geofizyczny, był organizowany co 50 lat, ale postępujące zmiany klimatyczne spowodowały, że kolejny rok polarny odbędzie się w odstępie 25 lat

– powiedział dr Dariusz Ignatiuk, przewodniczący zarządu Polskiego Konsorcjum Polarnego.

Międzynarodowy Rok Polarny powoływany jest przez organizacje międzynarodowe, m.in. UNESCO czy Międzynarodową Organizację Meteorologiczną.

To grona, które wskazują najbardziej newralgiczne obszary naukowe wymagające większego zainteresowania naukowców, tak aby odpowiedzieć na kluczowe dla świata i nurtujące nas obecnie pytania, na przykład z obszaru zmian klimatycznych czy topniejących lodowców

– wyjaśnił dr Ignatiuk.

Międzynarodowy Rok Polarny gromadzi naukowców z rozmaitych dziedzin – od badań atmosferycznych, geofizycznych, oceanologicznych, ekologicznych, biologicznych, po nauki społeczne.

Efektem będą publikacje naukowe i udostępnianie danych w otwartych bazach; efektem są też raporty międzynarodowe, czy projekt wdrożeniowe

– dodał dr Ignatiuk.

Uniwersytet Wrocławski, w związku z 90. rocznicą pierwszej polskiej wyprawy na Grenlandię, przygotowuje się do uruchomienia w przyszłym roku polskiej stacji badawczej na tej wyspie.

Prof. Strzelecki zwrócił uwagę na wieloaspektowe zainteresowanie regionami polarnym.

Regiony polarne, a tym bardziej Arktyka, stały się nowym frontem geopolitycznych, poważnych, strategicznych decyzji; nowy front wojny między mocarstwami nie przebiega tylko na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, ale również w rejonach polarnych

– zaakcentował naukowiec.