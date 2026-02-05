Gorzowska prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo mające wyjaśnić przyczynę i sprawdzić, czy ktoś przyczynił się do wybuchu i pożaru w piwnicy bloku na Osiedlu Górczyn w tym mieście. Zatrzymany został mieszkaniec budynku – poinformował Roman Witkowski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
Do wybuchu i pożaru w piwnicy czteropiętrowego bloku przy ul. Wróblewskiego doszło w środę rano. Ewakuowano z niego 48 osób. Nikt nie został ranny. W piwnicy zostały uszkodzone ścianki działowe i spłonęła zawartość jednego z boksów. Siła wybuchu uszkodziła drzwi od piwnic i mieszkań w dwóch klatkach schodowych.
W środę policjanci zatrzymali jednego z mieszkańców bloku, w którym doszło do wybuchu. W piwnicy należącej do mężczyzny były pojemniki z alkoholem i elementy domowej instalacji do produkcji alkoholu.
Prokurator Witkowski przekazał PAP, że śledztwo zostało wszczęte na podstawie artykułów Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru i zawalenia się budynku oraz produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych poza składem akcyzowym.
W przypadku pierwszego z zarzutów zagrożenie karą to od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia, a za drugi grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie.
Na piątek zostały zaplanowane czynności z udziałem zatrzymanego mężczyzny. Nadal nie jest znana dokładna przyczyna wybuchu i pożaru. W tej kwestii będzie musiał wypowiedzieć się biegły
– powiedział prok. Witkowski.
Jak dowiedziała się w czwartek (5 lutego) PAP w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczyn”, mieszkania w dwóch z pięciu klatek w budynku, w którym doszło do wybuchu i pożaru, są jeszcze wyłączone z użytkowania.
Inspektorzy nadzoru budowlanego nie stwierdzili, by doszło do naruszenia konstrukcji budynku, ale nakazali przeprowadzenie przeglądu i napraw uszkodzonych instalacji i innych elementów. Te prace trwają i mieszkańcy powinni wrócić do swoich domów w ciągu 1-2 dni.
