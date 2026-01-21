Pałac Elizejski poinformował w środę (21 stycznia), że Francja zwraca się o zorganizowanie ćwiczeń NATO na Grenlandii i jest gotowa wnieść w nie swój wkład. Informację tę przekazały francuskie media, powołując się na kancelarię prezydenta.

Francja prosi o ćwiczenia NATO na Grenlandii i jest gotowa wnieść swój wkład

– podały, powołując się na Pałac Elizejski, agencja AFP i dziennik „Le Figaro”.

Francja jest jednym z państw europejskich należących do NATO, które wcześniej wysłały grupy żołnierzy na organizowane przez Danię ćwiczenia na Grenlandii. Ma to związek z amerykańskimi roszczeniami do tej duńskiej wyspy i twierdzeniami prezydenta USA Donalda Trumpa, że Grenlandia jest zagrożona przez Rosję i Chiny.

Po wysłaniu żołnierzy USA zareagowały, zapowiadając nałożenie na te państwa podwyższonych ceł.