Pałac Elizejski poinformował w środę (21 stycznia), że Francja zwraca się o zorganizowanie ćwiczeń NATO na Grenlandii i jest gotowa wnieść w nie swój wkład. Informację tę przekazały francuskie media, powołując się na kancelarię prezydenta.
Francja prosi o ćwiczenia NATO na Grenlandii i jest gotowa wnieść swój wkład
– podały, powołując się na Pałac Elizejski, agencja AFP i dziennik „Le Figaro”.
Francja jest jednym z państw europejskich należących do NATO, które wcześniej wysłały grupy żołnierzy na organizowane przez Danię ćwiczenia na Grenlandii. Ma to związek z amerykańskimi roszczeniami do tej duńskiej wyspy i twierdzeniami prezydenta USA Donalda Trumpa, że Grenlandia jest zagrożona przez Rosję i Chiny.
Dalsza część tekstu pod grafiką
Po wysłaniu żołnierzy USA zareagowały, zapowiadając nałożenie na te państwa podwyższonych ceł.
Polecamy
Von der Leyen w Davos: zapowiedziane przez USA cła są błędem
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała we wtorek (20 stycznia), że dodatkowe cła zapowiedziane przez prezydenta USA Donalda...Czytaj więcejDetails