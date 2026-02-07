Polska Stacja Antarktyczna imienia Henryka Arctowskiego rekrutuje chętnych do pracy na końcu świata i wzięcia udziału w wyprawie na Wyspę Króla Jerzego.
Pomimo obietnicy wspaniałej przygody i zobaczenia cudów Antarktyki organizatorzy oraz polarni weterani podkreślają, że chęć wyjazdu trzeba dobrze przemyśleć ponieważ nie jest to praca dla każdego.
Przemysław Lis:
Na stronie >>arctowski.aq<< oraz na profilach stacji imienia Henryka Arctowskiego w mediach społecznościowych znajdziemy szczegóły dotyczące poszukiwanych specjalizacji, organizacji wyprawy oraz warunków wzięcia w niej udziału.
Czytaj także:
Lód na Bałtyku, odwołane rejsy, promy mogą pływać w konwojach
Z powodu trudnych warunków pogodowych w sobotę (7 lutego) o godz. 12.30 do Ystad ze Świnoujścia nie wypłynęła Varsovia. Nie będzie też nocnego rejsu powrotnego. Problemy z pływaniem na...Czytaj więcejDetails