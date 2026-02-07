Polska Stacja Antarktyczna imienia Henryka Arctowskiego rekrutuje chętnych do pracy na końcu świata i wzięcia udziału w wyprawie na Wyspę Króla Jerzego.

Pomimo obietnicy wspaniałej przygody i zobaczenia cudów Antarktyki organizatorzy oraz polarni weterani podkreślają, że chęć wyjazdu trzeba dobrze przemyśleć ponieważ nie jest to praca dla każdego.

Przemysław Lis:

Na stronie >>arctowski.aq<< oraz na profilach stacji imienia Henryka Arctowskiego w mediach społecznościowych znajdziemy szczegóły dotyczące poszukiwanych specjalizacji, organizacji wyprawy oraz warunków wzięcia w niej udziału.