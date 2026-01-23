Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała po nadzwyczajnym szczycie ws. relacji UE z USA, że stało się jasne, iż Europa musi pracować na rzecz swojej niezależności. W nocy z czwartku na piątek (22/23 stycznia) przekonywała, że Europie potrzebne jest rozszerzenie sieci handlowych na świecie.

W sprawie Grenlandii jesteśmy w zdecydowanie lepszej sytuacji niż 24 godziny temu

– ogłosiła na konferencji prasowej von der Leyen.

Nawiązała w ten sposób do wycofania się prezydenta USA Donalda Trumpa z zamiaru nałożenia ceł na kilka europejskich państw za to, że ich przywódcy zdecydowanie stanęli po stronie przynależności Grenlandii do Danii.

Gospodarz szczytu, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, podkreślił, że UE w pełni popiera państwa członkowskie, w tym wypadku Danię, w obronie ich suwerenności i terytorialnej integralności.

Jednocześnie wierzymy w sojusz transatlantycki i będziemy nadal angażować się w budowanie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi

– oświadczył.

Według szefowej KE podejście Unii w obliczu gróźb Trumpa okazało się skuteczne i należy je utrzymać w przyszłości.

Po pierwsze, wykazaliśmy jednoznaczną solidarność z Grenlandią i Królestwem Danii. Po drugie stanęliśmy po stronie sześciu państw członkowskich, którym grożą cła. Po trzecie bardzo aktywnie współpracowaliśmy z USA na różnych poziomach. Zrobiliśmy to w sposób zdecydowany, ale bez eskalacji. Po czwarte byliśmy dobrze przygotowani, jeśli chodzi o środki zaradcze w handlu i instrumenty pozacelne, gdyby cła zostały wprowadzone

– wymieniała szefowa KE.

Ale rozmawialiśmy również o tym, że stało się jasne, iż musimy coraz bardziej pracować na rzecz niezależnej Europy

– podkreśliła von der Leyen.

Dodała, że celem UE jest siła gospodarcza i poprawa infrastruktury bezpieczeństwa.

Do tego potrzebujemy silnego, jednolitego rynku, który jest siłą napędową naszej gospodarki. Dyskutowaliśmy też jednak o tym, że potrzebujemy rozszerzenia zasięgu na inne rynki świata. Jesteśmy już regionem z największą siecią handlową na świecie, ponad 70 umowami o wolnym handlu z różnymi krajami i regionami. Musimy jednak rozszerzyć tę sieć, ponieważ dzięki nowym rynkom możemy dywersyfikować nasze łańcuchy dostaw – przekonywała von der Leyen.

W jej ocenie im więcej umów handlowych ma UE, tym bardziej jest niezależna.