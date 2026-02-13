Rosja chce zawrzeć układ, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski musi się ruszyć, bo straci wielką okazję – powiedział w piątek (13 lutego) prezydent USA Donald Trump. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o presję wywieraną przez administrację USA na władze Ukrainy.

Rosja chce zawrzeć układ, a Zełenski będzie musiał się ruszyć, inaczej straci wielką okazję. On musi się ruszyć

– powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami przed wylotem do Fort Bragg w Karolinie Północnej.

Nie rozwinął swojej wypowiedzi, lecz była to odpowiedź na pytanie o wywieraną przez USA presję na Ukrainę w sprawie zorganizowania wyborów prezydenckich.

Administracja Trumpa ma nalegać m.in. na przeprowadzenie wyborów jeszcze tej wiosny, popierając rosyjski postulat. O wywieranej przez USA presji mówił też prezydent Zełenski, twierdząc, że Biały Dom chce zakończenia wojny do czerwca, by stało się to przed listopadowymi wyborami do Kongresu.

„Financial Times” podał tymczasem w piątek, że sekretarz stanu USA Marco Rubio w ostatniej chwili zrezygnował z uczestnictwa w spotkaniu z europejskimi przywódcami, w tym premierem RP Donaldem Tuskiem, w Monachium w sprawie wojny na Ukrainie. Według gazety, stolice europejskie uznały to za sygnał słabnącego zainteresowania Waszyngtonu angażowaniem Europy w działania na rzecz rozwiązania konfliktu.

Rubio miał uczestniczyć w spotkaniu z przywódcami m.in. Niemiec, Polski, Finlandii i Komisji Europejskiej w Monachium w piątek po południu, ale w ostatniej chwili odwołał spotkanie z powodu kolizji terminów.

„Sekretarz nie weźmie udziału w spotkaniu formatu berlińskiego na temat Ukrainy, biorąc pod uwagę liczbę spotkań, które odbywają się w tym samym czasie” – powiedział przedstawiciel USA. „Podczas wielu spotkań w Monachium zajmuje się on kwestiami relacji Rosja-Ukraina”.

Mimo to podczas rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem Trump zapewniał też, że ma świetne relacje z Europą i NATO i mówił, że prowadzi negocjacje na temat przyszłości duńskiej Grenlandii.

Grenlandia będzie chciała się do nas przyłączyć

– oznajmił prezydent USA.