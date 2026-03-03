Policjanci rozpoczęli akcję „Na Drodze – Patrz i Słuchaj”. Jej celem zachęcenie kierowców i innych uczestników ruchu do odłożenia telefonu komórkowego, zdjęcia słuchawek i koncentracji na tym, co dzieje się wokół nich.

Funkcjonariusze będą m.in. obserwować zachowania kierowców, ze szczególnym uwzględnieniem jednego z najczęstszych wykroczeń, czyli korzystania z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu. Mówi podkomisarz Klaudia Biernacka z wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie:

Właśnie dlatego od początku marca policjanci prowadzą wzmożone kontrole w rejonach przejść dla pieszych, skrzyżowań oraz miejsc o dużym natężeniu ruchu:

Kierowcom za korzystanie z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 12 punktów karnych. Co ważne przepis ten dotyczy wszystkich kierujących, w tym rowerzystów czy użytkowników hulajnóg elektrycznych.