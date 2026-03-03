Gościem Marcina Saisma jest Remigiusz Lorenz, burmistrz Międzyrzecza
Żarski magistrat otrzymał grant w wysokości 500 tysięcy złotych w ramach projektu „Premia społeczna”. Pieniądze przeznaczone zostaną na usługi opiekuńcze...
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Jacek Ignorek, burmistrz Trzciela https://youtu.be/tvWd0kJBQYo
„Szpitale powiatowe nie chcą umierać na kolanach” - pod takim hasłem dziś pod Ministerstwem Zdrowia będą protestować dyrektorzy i pracownicy...
Prawie 6 na 10 Amerykanów nie pochwala decyzji Donalda Trumpa o podjęciu działań militarnych w Iranie - wynika z sondażu...
Gmina Żagań podpisała umowę z wykonawcą na budowę drogi w Łozach. Zadanie wykona firma z Głogowa. Koszt robót to 170...
Komenda Powiatowa Policji w Żarach zaprasza seniorów z gminy Tuplice do udziału w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa. Rozmowy z funkcjonariuszami zaplanowano...
