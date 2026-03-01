Trzy medale zdobyli lubuscy lekkoatleci w ostatnim dniu Halowych Mistrzostw Polski w Toruniu.

Srebrne medale wywalczyły sztafety 4×200: kobieca AZS AWF Gorzów (Marika Majewska, Kaja Wesołowska, Zofia Rojek, Martyna Trocholepsza) i męska Lumelu Zielona Góra (Łukasz Żok, Dawid Tatara, Konrad Urszyc, Borys Duchnowski-Szczotka).

Występ swojej sztafety ocenia Marika Majewska:

Swój pierwszy medal w barwach Lumelu wywalczył Łukasz Żok, który zielonogórski klub reprezentuje od tego roku. Wcześniej przez 5 lat był zawodnikiem ALKS AJP Gorzów:

Dłuższe rozmowy ze srebrnymi sztafetami odpowiednio w Magazynie Ostatnia Prosta w Radiu Gorzów i w Magazynie Dogrywka w Radiu Zielona Góra.

Brązowy medal w biegu na 200 metrów zdobyła Nikola Horowska z ALKS AJP. Jej wynik to 23,95 s:

Przypomnijmy, że wczoraj srebrny medal w kategorii U23 zdobyła płotkarka Amelia Kielar z AZS AWF: