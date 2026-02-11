Około 1200 zgłoszeń dziennie odbierają operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 w Gorzowie. Niestety, blisko połowa z nich to połączenia bezzasadne. Dotyczą m.in śliskich dróg, chodników czy braku prądu.

Dziś w Dniu Numeru Alarmowego 112 jest okazją, by podziękować osobom, które choć niewidoczne, po drugiej stronie linii telefonicznej, codziennie ratują ludzkie życie.

Przypadający dziś Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 był także okazją do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pn. “112 – pierwszy krok do pomocy” zorganizowanego przez wojewodę i kuratora.

– Dzieci także dzwonią pod numer 112 – mówił dziś wojewoda lubuski Marek Cebula:

Na numer alarmowy potrafią zadzwonić już nawet 5-latki – dodaje Marta Dańków Berdowska, kierownik Oddziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

W Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 w Gorzowie pracuje około 40 osób.