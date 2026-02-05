428 tysięcy zgłoszeń. Taką liczbę telefonów odebrali w ubiegłym roku operatorzy numeru 112 z Gorzowa Wielkopolskiego. Aż 43 procent z nich czyli 182 tysiące telefonów było nieuzasadnionych. 112 to bezpłatny, ogólnoeuropejski numer alarmowy dostępny z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Należy na niego zadzwonić, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie. Operatorzy pracują całą dobę. W Lubuskiem jest to zazwyczaj 7 osób na zmianie.

Jak mówi Sławomir Pawlak, dyrektor gabinetu wojewody lubuskiego, mimo wielu kampanii edukacyjnych, wiele osób korzysta z numeru alarmowego w niewłaściwy sposób.

- Takie fałszywe zgłoszenie blokuje linię komuś, kto może realnie potrzebować pomocy – mówi Sławomir Pawlak.

11 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.