Wojsko przelewa krew w centrum Gorzowa. Na Starym Rynku stanął krwiobus i sprzęt militarny.

Od samego rana przy katedrze trwa akcja pod nazwą: „W boju i potrzebie krwi nie szczędząc” organizowana przez 15. Lubuską Brygadę Obrony Terytorialnej. W jej ramach nie tylko żołnierze, ale każdy chętny może oddać krew w mobilnym punkcie poboru. Oprócz tego można porozmawiać z weteranami i zobaczyć sprzęt wojskowy – mówi kapitan Tomasz Kozłowski.

Na miejscu można też spróbować swoich sił na strzelnicy pneumatycznej. To bezpieczne miejsce do strzelania z broni napędzanej sprężonym powietrzem albo gazem – tłumaczy weteran Jacek.

Najważniejszym punktem jest jednak krwiobus, w którym każda zdrowa i pełnoletnia osoba może oddać krew. Jeśli ktoś nie wie czy może to zrobić to na miejscu otrzyma wszelkie niezbędne informacje – wyjaśnia Roma Tomas z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gorzowie.

Do mobilnego punktu poboru krwi od samego rana ustawiła się kolejka. Pomagam w ten sposób już od wielu lat – przyznała pani Marta.

Akcja wojska trwać będzie do godziny 13:00. Wszystko, przypomnijmy, na Starym Rynku tuż przy katedrze.