Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył wydał w sobotę ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź dla dziewięciu województw.
Ostrzeżeniami przed opadami marznącymi objęte są województwa: zachodnio-pomorskie i pomorskie oraz w części woj. lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie, podlaskie, a także warmińsko-mazurskie. Na tych terenach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.
Alerty utrzymają się do sobotniego wieczoru.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.