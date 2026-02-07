Gmina Trzebiel planuje odtworzenie zaplecza sportowego przy szkole podstawowej w Nowych Czaplach. Urząd ubiega się o dofinansowanie na prace związane z powstaniem boiska i kilku mniejszych obiektów.

Czas na złożenie dokumentów, aby aplikować o pieniądze mija z końcem lutego. – Zależy nam na tym, aby przywrócić do życia to, co od wielu lat już prawie nie istnieje w tym miejscu. Jeżeli młodzież ma się rozwijać sportowo, musi mieć do tego zaplecze. Plan zakłada powstanie infrastruktury do uprawiania kilku dyscyplin – mówi wójt gminy Tomasz Sokołowski:

Dodajmy, że z końcem roku oddano także do użytku zadaszone boisko ze strzelnicą sportową przy szkole w Trzebielu.