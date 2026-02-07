Nie żyje Stefan Bulanda – doktor nauk politycznych, były pilot odrzutowców i wieloletni dyrektor zielonogórskiego „Lotnika”.

Stefan Bulanda przez 40 lat był związany z Liceum Ogólnokształcącym nr 4 w Zielonej Górze. W pierwszych latach szkoła kształciła przyszłych pilotów. Po przemianach ustrojowych Stefan Bulanda przekształcił ją w elitarne liceum, oparte na amerykańskim modelu nauczania.

Dziś w audycji „Sobota po 9.00” wspominali go nasi goście. Marek Kamiński, zastępca prezydenta Zielonej Góry, podkreślał, że Stefan Bulanda zrobił bardzo wiele dobrego dla zielonogórskiej oświaty:

Bożena Ronowicz, radna Prawa i Sprawiedliwości, mówiła o nim jako o dobrym szefie i wybitnym nauczycielu:

– To był człowiek o wielkim umyśle i ogromnym oddaniu dla młodzieży – podkreślał Radosław Brodzik, radny Koalicji Obywatelskiej:

– Stefan Bulanda miał niesamowitą sprawność umysłu – dodawał Robert Górski z Zielonej Razem:

Stefan Bulanda zmarł w wieku 86 lat.