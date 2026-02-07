Podczas XXII Zielonogórskiego Balu Mistrzów Sportu tradycyjnie uhonorowano, ale tym razem nie tylko najlepszych zielonogórskich sportowców za 2025 rok.

W gronie tych najlepszych znalazły się dwie osoby związane z kickboxingiem. To aktualny Mistrz Świata Rafał Gąszczak oraz wicemistrzyni globu Kinga Szlachcic. Zawodniczka SKF-u Boksing Zielona Góra świetnie bawiła się w hali CRS:

Gąszczak cieszył się, że doceniono jego kolejny sukces, w postaci czwartego złotego medalu MŚ:

Wyróżniony został także Mateusz Baranowski, czyli jeden z dwóch aktualnych zielonogórskich zawodowych snookerzystów:

Etatowym bywalcem tego typu balów jest Piotr Grudzięń, tenista stołowy Startu Zielona Góra, który także znalazł się w gronie najlepszych. Stawkę zamknął (chociaż nie było tutaj żadnego podziału na miejsca) Przemysław Pawlicki, żużlowiec Falubazu Zielona Góra. On jednak nie mógł być na uroczystości, ponieważ przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Przyznano także dwa wyróżnienia specjalne. Jedno z nich, za całokształt kariery zawodniczej otrzymał były już żużlowiec, a od niedawna główny trener Falubazu Zielona Góra. Grzegorz Walasek bowiem właściwie dopiero co zdecydował się oficjalnie zakończyć swoją bogatą, trwającą ponad 30 lat karierę. I z tego względu nie krył wzruszenia, bo nie spodziewał się, że zostanie w taki sposób, przy tylu ludziach doceniony:

Drugim ze specjalnych wyróżnień uhonorowano Klub Kibica Zastal, wspierający zielonogórskich koszykarzy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ostatnio hala CRS jest wypełniona na domowych meczach niemal po brzegi:

Wybór laureatów tak tłumaczył szef zielonogórskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: