Dziś przypada rocznica ewakuacji Stalagu VIII C w Żaganiu. W lutym 1945 roku, tydzień po tym, jak sąsiedni oflag Luft 3 opuścili jeńcy obozu ruszył kolejny marsz w kierunku Rzeszy w ekstremalnie ciężkich warunkach.

W tym okresie w obozie przebywało blisko 20 tysięcy jeńców wojennych. – W głównej mierze byli to żołnierze brytyjscy i francuscy. Była też setka powstańców warszawskich. Wszystkich pod eskortą niemieckich strażników przeniesiono do Stalagu IX A Ziegenhain oddalonego od dawnego Sagan o ponad pięćset kilometrów – mówi dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu Marek Łazarz:

Dodajmy, że marsz ewakuacyjny trwał około miesiąca.