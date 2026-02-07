Prawie 4 tysiące osób podpisało się pod petycją dotyczącą ogrzewanego budynku w gorzowskim schronisku.

Do prezydenta Gorzowa trafiła już petycja, w której mieszkańcy domagają się budowy nowego, ogrzewanego budynku w gorzowskim schronisku. Jak wskazują autorzy petycji: w okresie zimowym psy są wydawane do domów tymczasowych wyłącznie po to, aby mogły przetrwać zimę, mimo że od początku wiadomo, iż będą musiały wrócić do schroniska. Jest to rozwiązanie ratujące życie, lecz jednocześnie niezwykle obciążające psychicznie. Stąd też pomysł, by w placówce powstał nowy, ogrzewany budynek dla psów.

Petycja, pod którą podpisało się prawie 4 tysiące osób, trafiła już do urzędu – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy z gorzowskiego magistratu.

Warto podkreślić, że w gorzowskim schronisku, niezależnie od petycji, są już realizowane roboty modernizacyjne.

Przypomnijmy: zgodnie z nową koncepcją modernizacji schroniska zamiast budowy 24 oddzielnych domków dla psów miałby powstać jeden, modułowy i ocieplany budynek z boksami i wybiegami dla psów. W tej chwili trwają prace nad nową koncepcją.