Jeleniogórska policja szuka zaginionej piętnastolatki. Weronika Majewska zniknęła w piątek po południu.

– Do tej pory nie wróciła do domu – przekazała rzeczniczka policji w Jeleniej Górze, Edyta Bagrowska:

W dniu zaginięcia dziewczyna miała na sobie czarną bluzę z kapturem, czarne legginsy i czarne sportowe buty. Funkcjonariusze opublikowali także zdjęcie Weroniki.

Służby apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje pomocne w odnalezieniu nastolatki, o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Jeleniej Górze.