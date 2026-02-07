Pan Daniel Szymański z Zielonej Góry prawidłowo odpowiedział na trzy pytania i awansował do lutowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Szansa na zdobycie kolejnych nominacji 14 i 21 lutego, a finał 28 lutego. Fundatorem głównej nagrody jest Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (7.02):

1. Pistoleciarze Gwardii Zielona Góra wygrali Ogólnopolską Ligę Strzelecką. W zawodach we Wrocławiu zielonogórski klub reprezentowali: Grzegorz Długosz, Jakub Rosa i junior Piotr Bujewicz. Która to wygrana Gwardii w 9 edycji Ligi Strzeleckiej?

A. 2, B. 3, C. 4

Odp. C – 4.

2. Ile medali zdobyła reprezentacja Polski w tegorocznych mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim?

A. 10, B. 11, C. 12

Odp. A – Po zdobyciu 10 krążków – w tym 6 złotych – w rozegranych w Tomaszowie Mazowieckim mistrzostwach Europy w łyżwiarstwie szybkim reprezentacja Polski wygrała klasyfikację medalową.

3. 80 lat temu – 12 stycznia 1946 roku – urodził się Ryszard Szurkowski – najwybitniejszy polski kolarz w historii. Ile razy był amatorskim mistrzem świata ze startu wspólnego?

A. 1, B. 2, C. 3

Odp. A – 1 w 1973 roku w Barcelonie.

4. Ile medali zdobyli żarscy zapaśnicy podczas tegorocznego turnieju Agros Cup?

A. 11, B. 12, C. 13

Odp. B – 12 – Trzy złote, jeden srebrny i osiem brązowych medali – to dorobek zapaśników Agrosu Żary w ramach międzynarodowego turnieju Agros Cup 2026, który odbył się w Żarach. Gospodarze pewnie wygrali klasyfikację drużynową seniorów, a w U17 zajęli drugą lokatę.

5. Ile zawodowych walk stoczył dotychczas gorzowski przedstawiciel MMA – Mateusz Rybak?

A. 13, B. 14, C. 15

Odp. A – 13. Ostatnio Mateusz Rybak poniósł czwartą porażkę w swojej trzynastej zawodowej walce MMA. Zawodnik K.O. ZAK Gorzów przegrał w 1 rundzie przez duszenie z reprezentantem gospodarzy Ollim Santilahtim podczas gali MMA Ice Cage 6 w fińskim Espoo.

6. Ile lat Radosław Szymanik był kapitanem reprezentacji Polski w Pucharze Davisa?

A. 11, B. 12, C. 13

Odp. C – 13

7. W tym tygodniu w wieku 86 lat zmarł jeden z najwybitniejszych polskich pieściarzy, Marian Kasprzyk. A ile stoczył walk na ringu?

A. 270. B. 280, C. 290

Odp. A – W swojej karierze Kasprzyk stoczył 270 walk, 232 wygrał, 10 zremisował i 28 przegrał.