Trwają zapisy na zajęcia feryjne w Lubuskim Teatrze. Pierwszy tydzień jest skierowany do grup zorganizowanych, natomiast w drugim tygodniu w warsztatach mogą wziąć udział dzieci w wieku od 9 do 12 lat.

Podczas ferii w teatrze młodzi Zielonogórzanie będą mogli m.in. zwiedzić placówkę od środka, wziąć udział w przedstawieniach i spróbować swoich sił na scenie. O szczegółach mówi Joanna Marcinkowska, konsultant programowy w Lubuskim Teatrze:

– Na warsztaty indywidualne w drugim tygodniu ferii przygotowaliśmy 12 miejsc – dodaje Joanna Marcinkowska:

Zapisy na ferie w Lubuskim Teatrze odbywają się poprzez adresy mailowe, podane na stronie internetowej placówki.