Historie i parametry ponad stuletniego lodołamacza „Kuna”, który zacumowany jest w gorzowskim porcie można dzisiaj poznać dzięki pasjonatom, którzy na co dzień zajmują się tym pływającym muzeum.

Jak zapewnia Łukasz Burak, kapitan M/V „Kuna i szef Stowarzyszenia Wodniaków „Przystań Gorzów”, taka wizyta może być idealnym sposobem na ciekawą niedzielę:

Pierwsza na „Kunie” zameldowała się rodzina Bartosza i Natalii:

Statek można zwiedzać dzisiaj do godziny 14.00. M/V „Kuna” to najstarszy pływający lodołamacz rzeczny na świecie, którego zbudowano w 1884 r. w niemieckiej stoczni w Gdańsku. Pływający po Odrze statek pięciokrotnie zmieniał banderę.