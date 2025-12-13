Ponad 100 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyło w Żaganiu przysięgę na sztandar. Elewi szkolili się przez blisko miesiąc w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej oraz świętoszowskiej jednostce wojskowej.

Przy żagańskim Skwerze Czołgisty słowa roty wypowiedzieli ochotnicy mający za sobą szkolenie podstawowe zakończone egzaminami. – To ważna chwila w życiu tych młodych ludzi. Przed nimi otwiera się nowy rozdział. Większość z nich podjęła decyzję o dalszej służbie w mundurze. Dziękuję rodzinom, za to, że wspierali ich w tym czasie – mówi dowódca hetmańskiej brygady pułkownik Jerzy Biryłko:

Sami żołnierze składający przysięgę podkreślają, że był to dla nich czas na sprawdzenie samych siebie. – Było różnie, ale wspieraliśmy się nawzajem. Część z nas przyszła do wojska z ciekawości, inni z konkretnymi planami na przyszłość. Dla wszystkich jednak była to cenna lekcja – zaznaczają elewi:

Uroczystą przysięgę obserwowało wiele rodzin, które do Żagania przyjechały z rożnych zakątków kraju. – To ogromna duma. Warto było przejechać tych kilkaset kilometrów, aby ich zobaczyć w tak ważnym momencie. Jest wzruszenie i radość – mówią bliscy bohaterów wydarzenia:

Dodajmy, że asystę honorową podczas przysięgi zapewnili żołnierze 34 Brygady Kawalerii Pancernej.

Posłuchaj: