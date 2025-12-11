Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu wzbogaciło się o kolejne pamiątki po jeńcu obozu Stalag Luft 3. Osobiste przedmioty australijskiego pilota bombowca Wellington przekazała po odwiedzinach w placówce jego rodzina z Australii.

Kapitan Leonard J. Netherway po zestrzeleniu samolotu dostał się do niewoli w listopadzie 1943 roku. – Dla nas i dla rodzin byłych jeńców oflagów są to spotkania pełne emocji. Tak było też i tym razem. Po wielogodzinnych rozmowach jeszcze latem, niedawno otrzymaliśmy od bliskich kapitana cenne pamiątki – mówi dyrektor muzeum Marek Łazarz:

– Otrzymaliśmy między innymi oryginalne dystynkcje, które australijski lotnik nosił na mundurze – zaznacza muzealnik:

– Dla nas są to niezmiernie istotne przedmioty pod względem historycznym. Zwłaszcza ten dokument związany ze spektaklem – podkreśla Marek Łazarz:

Dodajmy, że podarowane pamiątki po pilocie wkrótce znajdą swoje miejsce w ekspozycji muzeum.