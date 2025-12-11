Dziś przypada 31. rocznica śmierci generała broni Stanisława Maczka. Żołnierze Czarnej Dywizji uczcili pamięć o dowódcy 1. Polskiej Dywizji Pancernej uroczystym apelem przy Skwerze Czołgisty. Pod pomnikiem wybitnego stratega wojskowego złożono wieńce i zapalono znicze.

Uroczystości przeprowadzono zgodnie z ceremoniałem wojskowym. – Dla żołnierzy postać generała to ikona i wzór do naśladowania w służbie. Dzisiaj wyrażamy swój szacunek, jako spadkobiercy tych tradycji – mówi podpułkownik Katarzyna Sawicka z dowództwa dywizji:

W spotkaniu wzięli także udział samorządowcy. – Żagań od zawsze związany jest z wojskiem. Na co dzień Czarna Dywizja jest naszym partnerem we wspólnych działaniach. A generał Maczek jest symbolem, który łączy pokolenia – zaznacza burmistrz Sławomir Kowal

Dziś obok żołnierzy w służbie stanęli oficerowie i podoficerowie rezerwy. Jak mówi Waldemar Kotula ze Stowarzyszenia 42 Pułku Zmechanizowanego i 11 Brygady Zmechanizowanej podstać generała jest wyjątkowa:

W tej ważnej lekcji historii uczestniczyli także uczniowie. – To bohater, któremu należy się cześć – mówi żagańska młodzież:

Asystę honorową wystawili żołnierze 34 Brygady Kawalerii Pancernej.