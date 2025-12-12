Żagański Pałac Kultury oraz Państwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 stopnia zapraszają na kameralny koncert. Wydarzenie w sali Familijnej pałacu książęcego zaplanowano na poniedziałkowe popołudnie. Wstęp jest wolny.

Przed publicznością wystąpi zespół wykonujący muzykę klasyczną, którego członkiem jest żaganianin roku 2001. – Zachęcamy do wysłuchania pięknej muzyki. Zabrzmią skrzypce, wiolonczela i fortepian. Artyści, których będziemy gościć występowali jako soliści z czołowymi orkiestrami świata pod batutą wybitnych dyrygentów. Zapowiada się więc ciekawe spotkanie. Obowiązują bezpłatne wejściówki, więc zapraszamy do ich odbierania – mówi dyrektorka pałacu Karolina Gałązka:

Początek koncertu godzina 18.00.