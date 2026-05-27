Burmistrz Żar podpisała umowę na wykonanie termomodernizacji budynku sali sportowej klubu Promień. Koszt robót to blisko 2 miliony złotych. Samorząd otrzymał na wykonanie zadania dofinansowanie.

Wyłoniona w przetargu firma zrealizuje kompleksowe prace w budynku przy ulicy Zwycięzców. – Poprawimy efektywność energetyczną obiektu, ale przede wszystkim podniesiemy warunki do treningów użytkownikom sali. Docieplone zostaną ściany oraz dach. Wymienimy także całe ogrzewanie. W przyszłym tygodniu przekazujemy wykonawcy plac budowy – mówi włodarz miasta Edyta Gajda:

Termin zakończenia inwestycji ustalono na 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.