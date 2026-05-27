W niedzielę przy skwerze przed budynkiem Gozdnickiego Domu Kultury zaplanowano festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorzy czekają na całe rodziny, bo program przygotowano tak, aby i dorośli mogli znaleźć coś dla siebie.

Plac przy ulicy Ceramików wypełnią także stoiska z rękodziełem. – Zapowiada się naprawdę ciekawe i pełne wrażeń popołudnie. Nie zawiodą strażacy, którzy przygotowali kilka niespodzianek. Będzie także smacznie, o co zadbają gozdnickie gospodynie. Zachęcamy również do udziału w kolejnej edycji występów pod nazwą Gozdnica ma talent – wylicza Paulina Sobieszkoda dyrektorka domu kultury:

Początek niedzielnej imprezy godzina 14.00.