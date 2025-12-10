W Żaganiu rozpoczęła się długo oczekiwana modernizacja oranżerii pałacu książęcego. Inwestycja obejmuje także remont tarasu znajdującego się nad obiektem. Wykonawca otrzyma za realizację prac blisko 8 milionów złotych.

Zadanie objęte zostało nadzorem konserwatora zabytków. – Za kilka miesięcy to miejsce wypięknieje. Nie będzie to już magazyn, lecz przestronna i przyjazna przestrzeń dla mieszkańców. Będzie tu można między innymi usiąść wygodnie i przy kawie poczytać książkę. Otrzymaliśmy również dofinansowanie na rewitalizację tego zabytku w ramach Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

Inwestycja ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku.