Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów zremisowali u siebie z pierwszoligową Karton-Pak Astrą Nowa Sól 2:2 w pierwszym meczu sparingowym przed kolejnym sezonem w PlusLidze.

Pierwszego i czwartego seta nowosolanie wygrali w stosunku 25:21, w drugiej partii PlusLigowiec zwyciężył 25:19 a w trzeciej 25:22.

W gorzowskim zespole oprócz przebywających na Mistrzostwach Świata Brazylijczyka Chizoby i Francuza Mathisa Henno zabrakło zmagającego się z urazem pleców brazylijskiego rozgrywającego Eduardo Carisio. Zastępował go rozgrywający zespołu drugoligowego Maksymilian Strączek Mówi trener Cuprum Stilonu, Hubert Henno:

Dla Astry spotkanie w Gorzowie było elementem przygotowań do 2. kolejki PLS. 1 ligi, w której zmierzą się u siebie z MCKiS Jaworzno: