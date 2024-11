Samorząd gminy Zabór odkupi od prywatnych właścicieli budynek dawnej szkoły. Kiedyś został on sprzedany, a obecni posiadacze nie mają pomysłu na jego zagospodarowanie.

– Wydaje się, że to znakomite miejsce, by umieścić tak kilka społecznie użytecznych placówek i będziemy do tego dążyć – mówi Robert Sidoruk, wójt gminy Zabór.

Środki na odkupienie budynku dawnej szkoły zostały zapisane w przyszłorocznym budżecie gminy Zabór.