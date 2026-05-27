W piątek (29.05.2026) obchody 66. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich. Uroczystości rozpoczną się mszą w konkatedrze, o godzinie 11.00. Następnie zaplanowano złożenie kwiatów na grobie księdza Kazimierza Michalskiego i resztę uroczystości przed budynkiem Filharmonii Zielonogórskiej. Mówi zastępca prezydenta Zielonej Góry Marek Kamiński:

30 maja 1960 roku, kilka tysięcy mieszkańców Zielonej Góry starło się z milicją i oddziałami ZOMO w obronie Domu Katolickiego, który obecnie jest budynkiem Filharmonii Zielonogórskiej.

Program uroczystości:

11.00 – Kościół konkatedralny pw. Św. Jadwigi Śląskiej: msza św. w intencji obrońców Domu Katolickiego

12.00 – Złożenie wiązanki kwiatów na grobie księdza Kazimierza Michalskiego

12.15 – Przejście z kościoła do sceny letniej przed budynkiem Filharmonii Zielonogórskiej

12.30 – Uroczyste zgromadzenie mieszkańców: powitanie gości, program słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z II Ogólnokształcącego Liceum Ekologicznego, złożenie wiązanek kwiatów przed monumentem poświęconym obrońcom Domu Katolickiego