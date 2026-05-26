Zielonogórski szpital rozpoczyna modernizację lądowiska dla śmigłowców ratowniczych.

Jesteśmy jedynym w województwie centrum urazowym, w związku z tym lądowisko dobrze skomunikowane ze szpitalnym oddziałem ratunkowym i dyżurem na bloku operacyjnym, jest ważnym elementem systemu szybkiego reagowania w ochronie zdrowia

– mówi Marek Działoszyński, prezes lecznicy.

W tym tygodniu ma się odbyć spotkanie przedstawicieli NFZ, wojewody oraz samorządu województwa w tej sprawie.

Środki na zadanie pozyskano w konkursie. Na 80 podmiotów Zielona Góra była w pierwszej piątce:

Prace przy modernizacji lądowiska powinny zająć 3 miesiące, rozpoczną się na przełomie maja i czerwca.