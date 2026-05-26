Starostwo powiatowe w Świebodzinie ogłosiło przetarg na przebudowę drogi z Łagowa do Sieniawy. To trasa wykorzystywana przez ciężki transport, dlatego jej stan jest bardzo zły.

– Dostaniemy wsparcie z Rządowego Programu Przebudowy Dróg, dlatego zabieramy się do pracy – mówi Zbigniew Szumski, starosta świebodziński.

Drogą z Łagowa do Sieniawy poruszają się ciężkie pojazdy wiozące węgiel z kopalni, ale także zestawy transportujące drewno. Droga nie jest przystosowana do takich obciążeń, dlatego konieczna jest jej przebudowa.