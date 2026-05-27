Maryla Rodowicz, Ira, Big Cyc, Piotr Rubik, Francesco Napoli, ale także kabaret Nowaki, Kabaret Skeczów Męczących czy Kabaret Smile – to tylko część wykonawców, która wystąpi w gorzowskiej Arenie w sezonie 2026\27.

Dziś podczas konferencji prasowych poznaliśmy szczegóły wydarzeń rozpoczną się w arenie w Arenie tuz po wakacjach i będą trwać do kwietnia przyszłego roku. mówi prezes Areny Gorzów Agata Dusińska:

Prezes Dusińska dodaje, że to nie wszyscy artyści z którymi rozmawiają pracownicy Areny. – Myślimy też o tym co w Arenie chciałaby zobaczyć młodzież – dodaje prezes Dusińska.

W Arenie nie zabraknie także targów. To właśnie one będą pierwszym z wydarzeń nowego sezonu. Mówi Żaneta Sawicka

Arena to także, a może przede wszystkim wydarzenia sportowe. Tu szczegóły mamy poznać we wrześniu.