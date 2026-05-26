Młodzieżowa Rada Miasta Gorzowa zaprasza na „II Konsultacje z Młodzieżą”. Spotkanie jutro od godz. 11 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy Sikorskiego.

Uczestnicy spotkania będą mogli przedstawić swoje opinie, potrzeby i pomysły na temat funkcjonowania młodych w Gorzowie. W programie przewidziano debatę, otwarty dialog oraz badanie ankietowe skierowane do uczniów gorzowskich szkół ponadpodstawowych.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta zaprasza do udziału w konsultacjach zwłaszcza samorządy uczniowskie oraz organizacje młodzieżowe działające na terenie naszego miasta.