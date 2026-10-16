Mieszkańcy Żagania mogą oddawać głosy na przyszłoroczne zadania zakwalifikowane w ramach budżetu obywatelskiego. Magistrat zachęca do aktywności. Na liście znalazło się 7 projektów na łączną sumę ponad 900 tysięcy złotych.

Wśród propozycji między innymi ścieżka zdrowia i siłownia przy kąpielisku miejskim czy „Zielone Podwórko”, czyli zagospodarowanie terenu przy ulicy Szprotawskiej. Jak mówi wiceburmistrz Barbara Starczewska pomysły są ciekawe, ale ostateczny wybór należy do Żaganian – podkreśla przedstawicielka ratusza:

Dodajmy, że głosy na zadania w ramach budżetu obywatelskiego oddać można do 21 października.