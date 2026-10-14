Żagań prowadzi badania ankietowe związane z opracowaniem diagnozy problemów społecznych. Magistrat oraz Centrum Usług Społecznych zachęcają mieszkańców do wypełnienia zamieszczonej w sieci ankiety.

Wyniki badań będą podstawą do stworzenia dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2027-2031. Jak podkreśla dyrektor centrum Piotr Puchalski dane będą wykorzystane do analiz i niezbędnych opracowań. – Dzięki odpowiedziom mieszkańców ustalone zostaną kierunki dalszych działań. Mają one służyć poprawie życia lokalnej społeczności – mówi szef placówki:

Termin prowadzenia badań ankietowych mija 18 października.