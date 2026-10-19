Dziś podpisana została umowa na dokumentację projektową dotyczącą nowej siedziby dla Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Sulechowie.

Inwestycja ma powstać przy ulicy Odrzańskiej w Sulechowie na działce o powierzchni ponad 80 arów.

Jak mówi Janusz Drozda, Lubuski Komendant Wojewódzki Polskiej Straży Pożarnej, w nowej siedzibie będzie znajdowało się 10 stanowisk dla samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych.

Jak zaznacza Marek Cebula, wojewoda lubuski, dotychczasowa jednostka w Sulechowie nie spełnia już dzisiejszych wymogów i nie posiada możliwości rozbudowy.

Nowy obiekt zostanie zaprojektowany z uwzględnieniem praktycznych uwag samych strażaków.